Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка
2025-12-25T12:08+0300
россия
рф
александр новак
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается рынка нефтепродуктов, в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления, это август, сентябрь месяц, часть октября. Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями, с бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы. И сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
12:08 25.12.2025
 
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается рынка нефтепродуктов, в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления, это август, сентябрь месяц, часть октября. Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями, с бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы. И сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Заголовок открываемого материала