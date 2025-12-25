https://1prime.ru/20251225/novak-865908825.html

Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка

2025-12-25T12:08+0300

россия

рф

александр новак

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается рынка нефтепродуктов, в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления, это август, сентябрь месяц, часть октября. Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями, с бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы. И сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

рф

2025

