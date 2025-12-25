https://1prime.ru/20251225/novak-865908825.html
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка
Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:08+0300
2025-12-25T12:08+0300
2025-12-25T12:08+0300
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский топливный рынок абсолютно сбалансирован, период повышенного спроса был пройден в ручном режиме управления благодаря совместной работе правительства и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Что касается рынка нефтепродуктов, в настоящее время он абсолютно сбалансирован. Период повышенного спроса мы прошли фактически в ручном режиме управления, это август, сентябрь месяц, часть октября. Правительством принимались соответствующие меры по насыщению рынка нефтепродуктов вместе с нефтяными компаниями, с бизнесом мы проводили в постоянном режиме штабы. И сейчас проводим, постоянно мониторим ситуацию вместе с Минэнерго, вместе с ФАС и компаниями", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251225/novak-865908310.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
Новак заявил о сбалансированности российского топливного рынка
Новак: топливный рынок России полностью сбалансирован