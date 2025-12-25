Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/novak-865909878.html
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны
Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:29+0300
2025-12-25T12:29+0300
россия
мировая экономика
рф
александр новак
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_499db029856e64740eb9d8e20a8f6dfc.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Если говорить за три года в целом, то темпы роста составят 9,7%. У нас в 2023-2024 году были беспрецедентно высокие уровни темпа роста ВВП, более 4%. Для сравнения, что такое 9,7%? Если сравнить с еврозоной, например, там за три года темпы роста всего составляют 3,1%. То есть российская экономика растет в три раза быстрее", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что несмотря на все неопределенности в мировой экономике, торговые войны и беспрецедентное санкционное давление, экономика РФ демонстрирует устойчивость. За 9 месяцев темпы роста ВВП составили 1%, что соответствует прогнозной траектории Минэкономразвития. О том, что экономика РФ за последнюю трехлетку выросла на 9,7%, ранее говорил президент России Владимир Путин на прямой линии. Он тогда отмечал и показатель роста экономики еврозоны - 3,1%.
https://1prime.ru/20251225/novak-865909079.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859629759_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d70a64eb73ecdd63bd92a3d012a801ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Александр Новак, Владимир Путин
12:29 25.12.2025
 
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны

Новак: российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российская экономика за последние три года показала рост в три раза выше, чем экономика еврозоны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если говорить за три года в целом, то темпы роста составят 9,7%. У нас в 2023-2024 году были беспрецедентно высокие уровни темпа роста ВВП, более 4%. Для сравнения, что такое 9,7%? Если сравнить с еврозоной, например, там за три года темпы роста всего составляют 3,1%. То есть российская экономика растет в три раза быстрее", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Добыча нефти в России останется примерно на уровне 2024 года, сообщил Новак
12:09
Он отметил, что несмотря на все неопределенности в мировой экономике, торговые войны и беспрецедентное санкционное давление, экономика РФ демонстрирует устойчивость. За 9 месяцев темпы роста ВВП составили 1%, что соответствует прогнозной траектории Минэкономразвития.
О том, что экономика РФ за последнюю трехлетку выросла на 9,7%, ранее говорил президент России Владимир Путин на прямой линии. Он тогда отмечал и показатель роста экономики еврозоны - 3,1%.
 
РОССИЯМировая экономикаРФАлександр НовакВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала