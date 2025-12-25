https://1prime.ru/20251225/novak-865911318.html

Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"

Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Подготовка к подписанию коммерческих соглашений между российскими и китайскими компаниями о поставках газа по "Силе Сибири - 2" находится уже на финальной стадии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири - 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа. Поэтому мы ожидаем этого события", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

