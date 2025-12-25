Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2" - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/novak-865911318.html
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2" - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"
Подготовка к подписанию коммерческих соглашений между российскими и китайскими компаниями о поставках газа по "Силе Сибири - 2" находится уже на финальной... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:46+0300
2025-12-25T12:46+0300
газ
россия
рф
монголия
александр новак
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Подготовка к подписанию коммерческих соглашений между российскими и китайскими компаниями о поставках газа по "Силе Сибири - 2" находится уже на финальной стадии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири - 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа. Поэтому мы ожидаем этого события", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/20251225/voyny-865910336.html
рф
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, рф, монголия, александр новак, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, РФ, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Газопровод "Сила Сибири"
12:46 25.12.2025
 
Новак рассказал о подготовке к подписанию договоров по "Силе Сибири — 2"

Новак: переговоры о поставках по "Силе Сибири - 2" находятся на финальной стадии

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Подготовка к подписанию коммерческих соглашений между российскими и китайскими компаниями о поставках газа по "Силе Сибири - 2" находится уже на финальной стадии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас уже спроектирован газопровод "Сила Сибири - 2" по территории Монголии. На финальной стадии находятся наши компании с партнерами по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа. Поэтому мы ожидаем этого события", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Александр Новак
Новак предупредил о последствиях торговых войн
12:39
 
ГазРОССИЯРФМОНГОЛИЯАлександр НовакГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала