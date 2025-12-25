https://1prime.ru/20251225/oblast-865898612.html

Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов

Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов - 25.12.2025, ПРАЙМ

Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов

Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов за последний год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T04:47+0300

2025-12-25T04:47+0300

2025-12-25T04:47+0300

финансы

бизнес

россия

запорожская область

чечня

рф

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865898612.jpg?1766627263

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов за последний год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ. Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России зафиксировано 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах. Наиболее заметный рост продемонстрировала Запорожская область, где добавилось за последние двенадцать месяцев 9 новых подразделений. Общее количество офисов на начало декабря достигло 65. Второе место по приросту заняла Чеченская Республика, где количество офисов за год возросло на 6 и достигло 56. Третье место занимает Республика Коми, которая увеличила количество офисов на 5, при этом в регионе их 174. Кроме того, на четыре увеличилось число отделений в Дагестане, по три - в Ингушетии и Херсонской области. В Рязанской области за год число отделений выросло на два, а в Костромской области, Карачаево-Черкесии и ЛНР - на один.

запорожская область

чечня

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, россия, запорожская область, чечня, рф, банк россия, банк россии