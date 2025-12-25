https://1prime.ru/20251225/oblast-865898612.html
Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запорожская область и Чечня возглавили рейтинг по росту банковских офисов за последний год, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ РФ.
Согласно информации Банка России, по состоянию на начало декабря текущего года в России зафиксировано 22 530 отделений кредитных организаций. При этом их количество выросло лишь в 10 регионах.
Наиболее заметный рост продемонстрировала Запорожская область, где добавилось за последние двенадцать месяцев 9 новых подразделений. Общее количество офисов на начало декабря достигло 65.
Второе место по приросту заняла Чеченская Республика, где количество офисов за год возросло на 6 и достигло 56. Третье место занимает Республика Коми, которая увеличила количество офисов на 5, при этом в регионе их 174.
Кроме того, на четыре увеличилось число отделений в Дагестане, по три - в Ингушетии и Херсонской области. В Рязанской области за год число отделений выросло на два, а в Костромской области, Карачаево-Черкесии и ЛНР - на один.
