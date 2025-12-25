Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций - 25.12.2025
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. "Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты, и это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин в ходе заседания государственного совета.
2025
15:19 25.12.2025
 
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь.
"Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты, и это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин в ходе заседания государственного совета.
Путин назвал области, где будут нужны кадры
