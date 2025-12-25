https://1prime.ru/20251225/obrazovanie-865914341.html
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций
Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:19+0300
2025-12-25T15:19+0300
2025-12-25T15:19+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865914187_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_52258ca4c3a686ba9c70b5ea46590d91.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. "Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты, и это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин в ходе заседания государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865913755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865914187_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_36c6dc11fedcbb19b30515efef00da95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций
Путин предложил создать рейтинг из ста худших образовательных организаций