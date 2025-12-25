https://1prime.ru/20251225/obrazovanie-865914341.html

Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

2025-12-25T15:19+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865914187_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_52258ca4c3a686ba9c70b5ea46590d91.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил создать ежегодный рейтинг 100 образовательных организаций с худшими результатами, чтобы им помочь. "Предлагаю ежегодно определять 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты, и это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны", - сказал Путин в ходе заседания государственного совета.

