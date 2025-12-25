Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОП рассказали, когда новогодний подарок является взяткой - 25.12.2025
В ОП рассказали, когда новогодний подарок является взяткой
В ОП рассказали, когда новогодний подарок является взяткой - 25.12.2025, ПРАЙМ
В ОП рассказали, когда новогодний подарок является взяткой
Новогодний подарок, который вручается по договоренности в обмен на услугу, расценивается как взятка и грозит уголовной ответственностью и дарителю, и... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Новогодний подарок, который вручается по договоренности в обмен на услугу, расценивается как взятка и грозит уголовной ответственностью и дарителю, и получателю, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "В таких случаях уголовную ответственность несут обе стороны - и даритель, и получатель. Главное отличие подарка от взятки не в его стоимости, а в цели дарения. Если подарок передан бескорыстно, это законно, если в обмен на услугу, то попадает под уголовную ответственность. Но стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей", - рассказал Машаров. Он также отметил, что понятия слова "подарок" в законодательстве нет, но можно оттолкнуться от определения договора дарения: подарок - это вещь или имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Член ОП РФ также отметил, что в случае, например, с педагогами, если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей, то он обязан сообщить об этом руководству и передать подарок образовательному учреждению. При этом у сотрудника есть право выкупить такой подарок самому. Обычно порядок такого выкупа предусмотрен локальным актом образовательной организации.
04:02 25.12.2025 (обновлено: 04:23 25.12.2025)
 
В ОП рассказали, когда новогодний подарок является взяткой

Член ОП Машаров: новогодний подарок в обмен на услугу является взяткой и грозит наказанием

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Новогодний подарок, который вручается по договоренности в обмен на услугу, расценивается как взятка и грозит уголовной ответственностью и дарителю, и получателю, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"В таких случаях уголовную ответственность несут обе стороны - и даритель, и получатель. Главное отличие подарка от взятки не в его стоимости, а в цели дарения. Если подарок передан бескорыстно, это законно, если в обмен на услугу, то попадает под уголовную ответственность. Но стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей", - рассказал Машаров.
Он также отметил, что понятия слова "подарок" в законодательстве нет, но можно оттолкнуться от определения договора дарения: подарок - это вещь или имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность.
Член ОП РФ также отметил, что в случае, например, с педагогами, если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей, то он обязан сообщить об этом руководству и передать подарок образовательному учреждению. При этом у сотрудника есть право выкупить такой подарок самому. Обычно порядок такого выкупа предусмотрен локальным актом образовательной организации.
 
