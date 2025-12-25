Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к Чебурашке - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251225/opros-865897066.html
Опрос показал отношение россиян к Чебурашке
Опрос показал отношение россиян к Чебурашке - 25.12.2025, ПРАЙМ
Опрос показал отношение россиян к Чебурашке
Более половины (53%) россиян убеждены, что Чебурашка относится к русской культурной традиции, следует из результатов совместного исследования аналитического... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T02:31+0300
2025-12-25T02:31+0300
экономика
бизнес
россия
израиль
рф
андрей макаров
госдума
вциом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865897066.jpg?1766619104
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более половины (53%) россиян убеждены, что Чебурашка относится к русской культурной традиции, следует из результатов совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", которое есть в распоряжении РИА Новости. В ноябре в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса "Родная игрушка". Тогда глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку определил национальность Чебурашки: он был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля. "Согласно результатам исследования, более половины россиян (53%) считают, что Чебурашку можно отнести к русской культурной традиции. При этом опрос показал наличие и альтернативных точек зрения: 11% респондентов назвали его марокканцем, 7% — евреем, 6% — кубинцем, ещё 2% испанцем. Каждый седьмой затруднился с ответом", - говорится в исследовании. Российское общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ провели в декабре исследование о восприятии россиянами Чебурашки и культурной идентичности персонажа. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих в 79 региона РФ. Российское общество "Знание" совместно с "Движением первых" реализует конкурс "Родная игрушка" как часть просветительской работы, направленной на формирование осознанного отношения к воспитанию и развитию детей, поддержку семейных ценностей и продвижение качественных российских товаров для подрастающего поколения.
израиль
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, израиль, рф, андрей макаров, госдума, вциом
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, РФ, Андрей Макаров, Госдума, ВЦИОМ
02:31 25.12.2025
 
Опрос показал отношение россиян к Чебурашке

ВЦИОМ: более половины россиян считают Чебурашку русской культурной традицией

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более половины (53%) россиян убеждены, что Чебурашка относится к русской культурной традиции, следует из результатов совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В ноябре в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы депутаты обсуждали поправку о финансировании конкурса "Родная игрушка". Тогда глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров в шутку определил национальность Чебурашки: он был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля.
"Согласно результатам исследования, более половины россиян (53%) считают, что Чебурашку можно отнести к русской культурной традиции. При этом опрос показал наличие и альтернативных точек зрения: 11% респондентов назвали его марокканцем, 7% — евреем, 6% — кубинцем, ещё 2% испанцем. Каждый седьмой затруднился с ответом", - говорится в исследовании.
Российское общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ провели в декабре исследование о восприятии россиянами Чебурашки и культурной идентичности персонажа. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, проживающих в 79 региона РФ.
Российское общество "Знание" совместно с "Движением первых" реализует конкурс "Родная игрушка" как часть просветительской работы, направленной на формирование осознанного отношения к воспитанию и развитию детей, поддержку семейных ценностей и продвижение качественных российских товаров для подрастающего поколения.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИЗРАИЛЬРФАндрей МакаровГосдумаВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала