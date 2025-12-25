https://1prime.ru/20251225/opros-865897901.html
Опрос показал, на чем россияне не будут экономить на Новый год
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Более половины россиян не готовы экономить на подарках близким на Новый год и сокращать расходы на праздничный стол, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Меньше всего опрошенные склонны сокращать бюджет на подарки близким и на новогодний стол - 56,7% и 51,1% соответственно", - отметили аналитики, изучив ответы россиян на вопрос, на чем они не будут экономить в праздники.
При этом 61,3% респондентов, наоборот, заявили, что готовы экономить в эти новогодние каникулы на поездках и путешествиях.
"В половине (49,3%) случаев опрошенные не прочь сберечь деньги на подарках коллегам. 46,5% могут ограничить себя в культурных мероприятиях, например, в посещении театров, кино, концертов и выставок. 42,3% готовы поступиться расходами на хобби", - говорится в исследовании, участники которого могли выбрать сразу несколько вариантов ответа.
Готовятся провести праздники в "бюджетном режиме" (будут стараться экономить) лишь 20,6% респондентов, а 16,9%, напротив, заявили, что планируют отдыхать на широкую ногу, не ограничивая себя в финансах, говорится в исследовании.
Каждый пятый (21,3%) заявил, что может взять кредиты или займы, чтобы провести праздники хорошо, 7,8% уже сделали это, а 13,5% планируют обратиться к банкам и МФО в ближайшее время, сообщается в материалах.
"В свою очередь среди тех, кто не собирается прибегать к заемным средствам, 22,7% заявили, что наоборот постараются закрыть кредиты перед Новым годом", - уточнила онлайн-платформа.
В ходе исследования было опрошено более 3 тысяч человек в декабре 2025 года в возрасте от 18 лет по всей России.
