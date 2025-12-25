Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд

https://1prime.ru/20251225/ozon-865896695.html
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании.
Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды.
В Ozon напомнили, что при возврате товаров их проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи заказов. "Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: продавец сам принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок", - добавили в пресс-службе.
