https://1prime.ru/20251225/ozon-865896695.html

Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд

Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд - 25.12.2025, ПРАЙМ

Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд

Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T01:28+0300

2025-12-25T01:28+0300

2025-12-25T01:28+0300

бизнес

ozon

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865896695.jpg?1766615311

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании. Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды. В Ozon напомнили, что при возврате товаров их проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи заказов. "Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: продавец сам принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок", - добавили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ozon