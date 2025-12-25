Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд
Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд - 25.12.2025, ПРАЙМ
Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд
Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании. Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды. В Ozon напомнили, что при возврате товаров их проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи заказов. "Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: продавец сам принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок", - добавили в пресс-службе.
01:28 25.12.2025
 
Ozon сократил до семи дней срок возврата елок и гирлянд

Ozon сократил до семи дней срок возврата искусственных елок и гирлянд

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ozon сократил до семи дней срок, в течение которого покупатели могут вернуть некоторые новогодние товары - например, искусственные елки и гирлянды, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Недавно мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, для новогодних товаров - до семи дней, и новые сроки станут дополнительным инструментом поддержки продавцов", - сказали в компании.
Там уточнили, что срок в семь дней распространяется на искусственные елки и елочные украшения, а также гирлянды.
В Ozon напомнили, что при возврате товаров их проверяют сотрудники складов и пунктов выдачи заказов. "Мы построили процесс защиты продавцов от необоснованных возвратов: продавец сам принимает решение о возврате. В заявке клиент должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок", - добавили в пресс-службе.
 
БизнесOzon
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала