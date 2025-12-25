https://1prime.ru/20251225/palata-865895480.html

Счетная палата оценила эффективность механизма новых инвестпроектов

Счетная палата оценила эффективность механизма новых инвестпроектов - 25.12.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила эффективность механизма новых инвестпроектов

Счетная палата РФ оценила эффективность государственной инвестиционной поддержки в виде механизма новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемого с 2021 года, | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T00:18+0300

2025-12-25T00:18+0300

2025-12-25T00:18+0300

экономика

россия

финансы

рф

владимир путин

счетная палата

опора россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865895480.jpg?1766611138

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Счетная палата РФ оценила эффективность государственной инвестиционной поддержки в виде механизма новых инвестиционных проектов (НИП), реализуемого с 2021 года, и пришла к выводу о его низкой востребованности у регионов, в то время как Минэкономразвития РФ указывает на необъективность такой оценки из-за анализа результатов разных инструментов, следует из материалов Счетной палаты по итогам аудита данного механизма. Инвестиции в основной капитал должны стать одним из драйверов российской экономики и к 2030 году вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года, такую задачу ранее поставил президент РФ Владимир Путин, отмечается в отчете. Для стимулирования инвестиционной деятельности правительство сформировало ряд инструментов, направленных на достижение этой цели. Например, к таким относятся программы по списанию части задолженности по бюджетным кредитам, реализуемые через механизм нового инвестиционного проекта. С 2025 года данный механизм позволяет профинансировать инфраструктуру для нового инвестиционного проекта за счет средств бюджета региона, а впоследствии региону на федеральном уровне списывается региональный долг на сумму понесенных затрат на создание соответствующей инфраструктуры, поясняет Счетная палата. "Проведенный анализ реализации новых инвестиционных проектов показал низкий уровень результативности данной меры государственной инвестиционной поддержки. Высокий процент исключений и ограниченный объем списания по НИП в 2025 году свидетельствуют о снижении востребованности данного механизма у регионов и сокращении интереса к данной мере государственной инвестиционной поддержки", - говорится в отчете. Так, по состоянию на июнь 2025 года в целом по стране реализовывались 615 новых инвестиционных проектов, при этом число исключаемых проектов из сводного перечня росло ежегодно. Так, всего за период 2021-2025 годов было исключено 439 проектов (71,3% от количества реализуемых НИП), отметила Счетная палата. Кроме того, Счетная палата в апреле-августе 2025 года на основании информации Минэкономразвития РФ разработала и провела анкетный опрос, в котором участвовали Торгово-промышленная палата РФ, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия", на предмет оценки предприятиями новых инвестпроектов как меры инвестиционной господдержки. "Итоги анкетирования показали, что лишь 27% участвовавших в нем предприятий реализуют НИП (в период 2021-2024 годов - ред.). Следует отметить, что ограниченная реализация новых инвестиционных проектов может быть вызвана выявленными в ходе исследования барьерами", - отмечается в отчете Счетной палаты. В качестве ключевых барьеров предприятия указали низкое информирование, сложность процедуры оформления документов при получении меры господдержки и в том числе санкционное давление. Минэкономразвития РФ, в свою очередь, считает, что оценка, "представленная в отчете Счетной палаты, сейчас является необъективной" ввиду прямого сопоставления результатов по итогам работы разных инструментов поддержки регионов с разными целями, правилами применения и горизонтами реализации. "Механизм НИП, действующий в рамках постановления правительства № 1704, и механизм списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам по постановлению № 79 являются разными инструментами и не предполагают общей отчетности или прямого сопоставления результатов", - подчеркивает министерство в комментарии, который прилагается в материалах. Механизм новых инвестпроектов может использоваться любым регионом, имеющим задолженность по бюджетным кредитам, подлежащую реструктуризации, подчеркнули в Минэкономразвития. Неприменение частью регионов данного инструмента связано с отсутствием у них такой задолженности, а не с его неэффективностью или невостребованностью. Решения о включении, корректировке или исключении проектов принимаются регионами самостоятельно с учетом экономической целесообразности и текущих макроэкономических условий, отметили в ведомстве. "По состоянию на 1 апреля 2025 года в 53 регионах введены в эксплуатацию объекты по 310 инвестиционным проектам, еще 295 проектов находятся в стадии строительства. Общий объем привлеченных инвестиций составил около 2,5 трлн рублей, создано почти 90 тысяч рабочих мест. В 2022-2024 годах 29 регионов за счет реализации поддержанных НИП сократили задолженность по бюджетным кредитам на 41,3 млрд рублей за счет поступлений федеральных налогов", - также указали в Минэкономразвития. По итогам аудита Счетная палата рекомендовала правительству доработать действующую нормативно-правовую базу при реализации механизма, утвердить порядки формирования сводного перечня, мониторинга их реализации и принятия решений об отказе в списании задолженности региона перед РФ в случае выявления нарушений в рамках реализации новых инвестпроектов, говорится в материалах.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин, счетная палата, опора россии