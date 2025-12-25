https://1prime.ru/20251225/pensiya-865870090.html

Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию

25.12.2025

Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию

Копить на пенсию имеет смысл при любом доходе, который выше прожиточного минимума. Главное – не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений

2025-12-25T03:03+0300

2025-12-25T03:03+0300

2025-12-25T03:03+0300

общество

пенсии

накопления

нпф

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Копить на пенсию имеет смысл при любом доходе, который выше прожиточного минимума. Главное – не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков."На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", - пояснил он.Кроме того, привычка регулярно откладывать деньги формирует основу финансовой стабильности и позволяет накапливать значительные суммы. И чем раньше вы начнете это делать, тем лучше.Залог успеха – способность управлять бюджетом и грамотно подходить к планированию будущих расходов. Кто умеет мудро распорядиться малыми суммами, успешно достигает финансовых целей с любым уровнем заработка, уверен Беляков.В то же время несерьезное отношение к деньгам может привести к проблемам с накоплениями даже при наличии высоких доходов, заключил он.

2025

