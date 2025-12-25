Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию - 25.12.2025
Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию
Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию - 25.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию
Копить на пенсию имеет смысл при любом доходе, который выше прожиточного минимума. Главное – не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений, рассказал... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T03:03+0300
2025-12-25T03:03+0300
общество
пенсии
накопления
нпф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Копить на пенсию имеет смысл при любом доходе, который выше прожиточного минимума. Главное – не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков."На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", - пояснил он.Кроме того, привычка регулярно откладывать деньги формирует основу финансовой стабильности и позволяет накапливать значительные суммы. И чем раньше вы начнете это делать, тем лучше.Залог успеха – способность управлять бюджетом и грамотно подходить к планированию будущих расходов. Кто умеет мудро распорядиться малыми суммами, успешно достигает финансовых целей с любым уровнем заработка, уверен Беляков.В то же время несерьезное отношение к деньгам может привести к проблемам с накоплениями даже при наличии высоких доходов, заключил он.
03:03 25.12.2025
 
Эксперт рассказал, при каком доходе имеет смысл копить на пенсию

Беляков: копить на пенсию можно с любым доходом выше прожиточного минимума

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Копить на пенсию имеет смысл при любом доходе, который выше прожиточного минимума. Главное – не размер отложенных сумм, а регулярность накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
"На самом деле, уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов", - пояснил он.
Кроме того, привычка регулярно откладывать деньги формирует основу финансовой стабильности и позволяет накапливать значительные суммы. И чем раньше вы начнете это делать, тем лучше.
Залог успеха – способность управлять бюджетом и грамотно подходить к планированию будущих расходов. Кто умеет мудро распорядиться малыми суммами, успешно достигает финансовых целей с любым уровнем заработка, уверен Беляков.
В то же время несерьезное отношение к деньгам может привести к проблемам с накоплениями даже при наличии высоких доходов, заключил он.
 
