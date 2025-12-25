Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/plan-865903541.html
В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой
В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой - 25.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:45+0300
2025-12-25T09:45+0300
россия
украина
киев
рф
владимир зеленский
госдума
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к реваншизму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. "Так называемый мирный план Зеленского на самом деле - это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто - "план против России". Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью", - сказал Ивлев. По его словам, в плане Зеленского отмечается стремление максимально дистанцировать Россию от активной роли на европейском пространстве и даже в мире. "Некоторые пункты плана совершено искусственно надуманы, типа суверенитета Украины, которому уж точно Россия не угрожает. Военный аспект плана представляет киевский режим крайне милитаризированным государством, армия которого в 3-5 раз больше армии крупнейших стран Западной Европы при значительно меньшем населении. Содержать подобную армию Украина не в состоянии, значит будут продолжаться поставки вооружений, военной техники и создаваться военные союзы третьих стран", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html
украина
киев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, киев, рф, владимир зеленский, госдума, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, РФ, Владимир Зеленский, Госдума, В мире
09:45 25.12.2025
 
В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой

Депутат Ивлев назвал план Зеленского завуалированным путем к реваншизму

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к реваншизму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
07:27
"Так называемый мирный план Зеленского на самом деле - это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто - "план против России". Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью", - сказал Ивлев.
По его словам, в плане Зеленского отмечается стремление максимально дистанцировать Россию от активной роли на европейском пространстве и даже в мире.
"Некоторые пункты плана совершено искусственно надуманы, типа суверенитета Украины, которому уж точно Россия не угрожает. Военный аспект плана представляет киевский режим крайне милитаризированным государством, армия которого в 3-5 раз больше армии крупнейших стран Западной Европы при значительно меньшем населении. Содержать подобную армию Украина не в состоянии, значит будут продолжаться поставки вооружений, военной техники и создаваться военные союзы третьих стран", - сказал депутат.
 
РОССИЯУКРАИНАКиевРФВладимир ЗеленскийГосдумаВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала