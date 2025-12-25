https://1prime.ru/20251225/plan-865903541.html

В Госдуме назвали мирный план Зеленского дымовой завесой

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – ПРАЙМ. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине является дымовой завесой и завуалированным путем украинских националистов к реваншизму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду, общаясь с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. "Так называемый мирный план Зеленского на самом деле - это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов "мирного плана Зеленского", напишите просто - "план против России". Так будет честнее, только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью", - сказал Ивлев. По его словам, в плане Зеленского отмечается стремление максимально дистанцировать Россию от активной роли на европейском пространстве и даже в мире. "Некоторые пункты плана совершено искусственно надуманы, типа суверенитета Украины, которому уж точно Россия не угрожает. Военный аспект плана представляет киевский режим крайне милитаризированным государством, армия которого в 3-5 раз больше армии крупнейших стран Западной Европы при значительно меньшем населении. Содержать подобную армию Украина не в состоянии, значит будут продолжаться поставки вооружений, военной техники и создаваться военные союзы третьих стран", - сказал депутат.

