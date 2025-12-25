https://1prime.ru/20251225/pochta-865910882.html
В ГД посоветовали россиянам переходить на отечественные почтовые сервисы
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной почты не внутри контура Gmail, а переходить на российские почтовые сервисы. Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях - это доступно для пользователей, чей адрес заканчивается на @gmail.com, соответствующая информация появилась на справочной странице Google. "Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно", - написал он в своем канале на платформе Max.
