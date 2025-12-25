Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251225/pochta-865910882.html
В ГД посоветовали россиянам переходить на отечественные почтовые сервисы
2025-12-25T12:46+0300
2025-12-25T12:46+0300
технологии
россия
антон горелкин
госдума
gmail
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной почты не внутри контура Gmail, а переходить на российские почтовые сервисы. Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях - это доступно для пользователей, чей адрес заканчивается на @gmail.com, соответствующая информация появилась на справочной странице Google. "Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно", - написал он в своем канале на платформе Max.
технологии, россия, антон горелкин, госдума, gmail
Технологии, РОССИЯ, Антон Горелкин, Госдума, Gmail
12:46 25.12.2025
 
© РИА Новости . Яков АндреевРабота за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной почты не внутри контура Gmail, а переходить на российские почтовые сервисы.
Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях - это доступно для пользователей, чей адрес заканчивается на @gmail.com, соответствующая информация появилась на справочной странице Google.
"Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно", - написал он в своем канале на платформе Max.
ТехнологииРОССИЯАнтон ГорелкинГосдумаGmail
 
 
