"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию

25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. "Почта России", временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Авиадоставка в указанные страны продолжается", - сказано в сообщении.
