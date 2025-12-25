Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. "Почта России", временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Авиадоставка в указанные страны продолжается", - сказано в сообщении.
18:54 25.12.2025
 
"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию

"Почта России" приостановила наземную доставку в страны Прибалтики, Словению и Хорватию

© РИА Новости . Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании.
"Почта России", временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Авиадоставка в указанные страны продолжается", - сказано в сообщении.
Отделение Почты России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
"Почта России" опровергла сообщения о массовых увольнениях
Вчера, 23:18
 
