"Почта России" приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию

"Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T18:54+0300

экономика

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, а также в Словению и Хорватию, говорится в материалах компании. "Почта России", временно приостанавливает наземную доставку в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию. Авиадоставка в указанные страны продолжается", - сказано в сообщении.

