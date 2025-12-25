https://1prime.ru/20251225/posol-865898079.html

Посол России в ФРГ заявил о разжигании русофобии в Германии

Посол России в ФРГ заявил о разжигании русофобии в Германии - 25.12.2025, ПРАЙМ

Посол России в ФРГ заявил о разжигании русофобии в Германии

Курс властей Германии привел к русофобии, разрушению экономического и дипломатического взаимодействия с Москвой и разработке планов нанесения "стратегического... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T04:02+0300

2025-12-25T04:02+0300

2025-12-25T04:02+0300

россия

экономика

мировая экономика

германия

рф

берлин

владимир путин

такер карлсон

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865898079.jpg?1766624544

БЕРЛИН, 25 дек - ПРАЙМ. Курс властей Германии привел к русофобии, разрушению экономического и дипломатического взаимодействия с Москвой и разработке планов нанесения "стратегического поражения" РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев. "Берлин взял курс на разрушение уникальных форматов двустороннего взаимодействия, наработанных предыдущими десятилетиями. Так называемая "смена эпох" привела к сворачиванию политического диалога, разжиганию русофобии, вводу против России десятков тысяч нелегитимных санкций, разработке планов нанесения нашей стране "стратегического поражения", - сказал Нечаев. По словам посла, дипломатические отношения между Россией и Германией не прерывались, но контакты сведены к минимуму. Дипломат напомнил, что Берлин инициировал несколько раундов высылок российских дипломатов, отозвал разрешение на функционирование четырех из пяти генеральных консульств России, что, по словам посла, "прямо ущемляет интересы проживающих в ФРГ соотечественников, нуждающихся в консульском обслуживании". "Поводом для редких встреч, как правило, становятся демарши в наш адрес. Это ненормальная ситуация. Мы, со своей стороны, от диалога с Берлином не отказывались, "мостов" не сжигали, сотрудничество не сворачивали. В то же время явно выраженной заинтересованности германских властей в изменении нынешнего статус-кво пока не ощущаем", - отметил Нечаев. Глава дипмиссии добавил, что отдельные политики ФРГ прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, продвигают программы, связанные с милитаризацией. "Подталкивают партнеров по ЕС, пока безуспешно, к незаконному изъятию и использованию для нужд Киева российских суверенных активов. Это совершенно беспрецедентные планы и действия, чреватые самыми негативными последствиями", - сказал он. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

германия

рф

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, германия, рф, берлин, владимир путин, такер карлсон, ес, нато