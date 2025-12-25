Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза" - 25.12.2025
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
В Москве загорелся бизнес-центр "Варшавская плаза"
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Бизнес-центр "Варшавская плаза" горит в Москве, огонь на четвертом этаже, спасатели эвакуируют людей, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, БЦ "Варшавская плаза". По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания", - говорится в сообщении. Отмечается, что проводятся работы по тушению и эвакуации людей. В тушении задействованы 65 человек и 18 единиц техники.
09:33 25.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Техника МЧС РФ
Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Бизнес-центр "Варшавская плаза" горит в Москве, огонь на четвертом этаже, спасатели эвакуируют людей, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, БЦ "Варшавская плаза". По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит открытое горение с четвертого этажа шестиэтажного здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проводятся работы по тушению и эвакуации людей. В тушении задействованы 65 человек и 18 единиц техники.
Заголовок открываемого материала