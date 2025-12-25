https://1prime.ru/20251225/primore-865898967.html

Жителя Приморья осудили на три года и три месяца за призывы к диверсиям

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек - ПРАЙМ. Местного жителя Приморского края осудили на три года и три месяца за призывы к диверсиям, сообщает объединенная пресс служба судов по региону. "Партизанским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, публично призывавшего к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации … назначено окончательное наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В июле мужчина, используя свой аккаунт в Telegram, выразил в публичной группе несогласие с проведением СВО и опубликовал сообщение, которое, по заключению экспертов УФСБ, содержало недопустимые призывы. В его тексте обнаружили побуждение к вступлению в ряды "РДК" (Украинская террористическая организация "Русский добровольческий корпус", запрещена в РФ) и переходу на сторону врага (статья 275 УК РФ "Государственная измена"). Кроме того, автор призывал совершать на территории России поджоги и разрушения, чтобы помешать проведению военной операции (статья 281 УК РФ "Диверсия"), а также агитировал финансово помогать иностранному государству в действиях против безопасности РФ (статья 275 УК РФ "Государственная измена"). Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. От дачи показаний в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ отказался. Защитник просил назначить наказание в виде штрафа и учесть его положительную характеристику. Судом постановлен обвинительный приговор, по совокупности преступлений по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

