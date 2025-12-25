Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи просроченной молочной продукции сократились в 122 раза - 25.12.2025
Продажи просроченной молочной продукции сократились в 122 раза
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции с мая 2024 года сократились в 122 раза - с того момента на эту категорию товаров распространился разрешительный режим на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин. "Хочу отметить и еще один эффект – с мая 2024 года количество продаж просроченной молочной продукции сократилось в 122 раза", - сказал Дубин. Разрешительный режим на кассах, который ограничивает продажу товаров с нарушениями по части срока годности или маркировки, начал поэтапно вводиться для молочки с 1 мая 2024 года. Дубин отметил также значительное сокращение доли фальсификата в этой категории продукции - с сентября 2024 года она снизилась с 30% до 0,01%. Это произошло после старта обязательной сверки кодов маркировки с системой ветеринарного контроля "Меркурий". "При вводе товара в оборот автоматически происходит проверка между объемом готовой продукции и объемом сырья, который используется. Оборот приостанавливается, если эта разница превышает 5%", - добавил Дубин.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции с мая 2024 года сократились в 122 раза - с того момента на эту категорию товаров распространился разрешительный режим на кассах, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.
"Хочу отметить и еще один эффект – с мая 2024 года количество продаж просроченной молочной продукции сократилось в 122 раза", - сказал Дубин. Разрешительный режим на кассах, который ограничивает продажу товаров с нарушениями по части срока годности или маркировки, начал поэтапно вводиться для молочки с 1 мая 2024 года.
Дубин отметил также значительное сокращение доли фальсификата в этой категории продукции - с сентября 2024 года она снизилась с 30% до 0,01%. Это произошло после старта обязательной сверки кодов маркировки с системой ветеринарного контроля "Меркурий".
"При вводе товара в оборот автоматически происходит проверка между объемом готовой продукции и объемом сырья, который используется. Оборот приостанавливается, если эта разница превышает 5%", - добавил Дубин.
 
Заголовок открываемого материала