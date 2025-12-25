Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК - 25.12.2025
Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК
2025-12-25T01:25+0300
2025-12-25T01:25+0300
Заголовок и первый абзац даются в новой редакции, добавлены подробности МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму президент Российской Федерации В. Путин", - говорится в сообщении агентства. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления", - говорится в тексте телеграммы, которую цитирует агентство. В письме президент России написал, что России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он также отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области и работу корейских саперов по разминированию российских территорий. "От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания", - говорится в письме.
01:25 25.12.2025
 

Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК

Заголовок и первый абзац даются в новой редакции, добавлены подробности
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму президент Российской Федерации В. Путин", - говорится в сообщении агентства.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления", - говорится в тексте телеграммы, которую цитирует агентство.
В письме президент России написал, что России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он также отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области и работу корейских саперов по разминированию российских территорий.
"От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания", - говорится в письме.
 
