https://1prime.ru/20251225/putin-865896606.html

Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК

Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК - 25.12.2025, ПРАЙМ

Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР - ЦТАК

Заголовок и первый абзац даются в новой редакции, добавлены подробности | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T01:25+0300

2025-12-25T01:25+0300

2025-12-25T01:25+0300

экономика

общество

россия

кндр

ким чен ын

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865896606.jpg?1766615128

Заголовок и первый абзац даются в новой редакции, добавлены подробности МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Председателю Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу Ким Чен Ыну 18 декабря прислал поздравительную телеграмму президент Российской Федерации В. Путин", - говорится в сообщении агентства. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления", - говорится в тексте телеграммы, которую цитирует агентство. В письме президент России написал, что России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он также отметил роль военных КНДР в освобождении Курской области и работу корейских саперов по разминированию российских территорий. "От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и процветания", - говорится в письме.

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, кндр, ким чен ын, владимир путин