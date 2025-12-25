https://1prime.ru/20251225/putin-865912944.html
Путин заявил об исторически низком уровне безработицы
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки тоже хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
