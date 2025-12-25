https://1prime.ru/20251225/putin-865912944.html

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы - 25.12.2025, ПРАЙМ

Путин заявил об исторически низком уровне безработицы

Безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T14:32+0300

2025-12-25T14:32+0300

2025-12-25T14:32+0300

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865716105_0:19:2726:1552_1920x0_80_0_0_648e746030f6487e670c2124eff379a6.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки тоже хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.

https://1prime.ru/20251203/rosstat-865176799.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин