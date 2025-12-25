https://1prime.ru/20251225/putin-865913387.html

Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ

Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T14:42+0300

2025-12-25T14:42+0300

2025-12-25T14:42+0300

россия

рф

владимир путин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.

https://1prime.ru/20251225/novak-865909878.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, госсовет