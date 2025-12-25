https://1prime.ru/20251225/putin-865913387.html
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T14:42+0300
2025-12-25T14:42+0300
2025-12-25T14:42+0300
россия
рф
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
https://1prime.ru/20251225/novak-865909878.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, госсовет
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госсовет
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Путин призвал за семь лет вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин
на заседании Государственного совета.
Новак сравнил темпы роста экономики России и еврозоны
В четверг президент собрал Госсовет
, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.