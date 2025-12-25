Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян
Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
россия, рф, владимир путин, госсовет
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госсовет
14:42 25.12.2025
 
Путин призвал вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

Путин призвал за семь лет вовлечь в экономику 12,2 миллиона россиян

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Свыше 12 миллионов граждан нужно вовлечь в экономику России за следующие семь лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для справки, в ближайшие семь лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания также обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
 
