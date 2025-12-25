https://1prime.ru/20251225/putin-865913517.html

Путин призвал улучшать профессиональное образование

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Необходимо улучшать профессиональное образование в России, добиваться большей востребованности его выпускников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда", - сказал Путин на заседании Государственного Совета.

