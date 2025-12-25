https://1prime.ru/20251225/putin-865913517.html
Путин призвал улучшать профессиональное образование
Путин призвал улучшать профессиональное образование - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал улучшать профессиональное образование
Необходимо улучшать профессиональное образование в России, добиваться большей востребованности его выпускников, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T14:45+0300
2025-12-25T14:45+0300
2025-12-25T14:45+0300
россия
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/52/833225232_0:303:2782:1868_1920x0_80_0_0_e3221ad5ec1e0250bc1ee7f70c48e91e.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Необходимо улучшать профессиональное образование в России, добиваться большей востребованности его выпускников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда", - сказал Путин на заседании Государственного Совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865913387.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83322/52/833225232_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_10613d81d1b5ff45a72811c6caf6e0d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин
Путин призвал улучшать профессиональное образование
Путин призвал добиваться востребованности выпускников колледжей