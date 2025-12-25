https://1prime.ru/20251225/putin-865913642.html
Путин призвал преодолевать дисбалансы на рынке труда
Путин призвал преодолевать дисбалансы на рынке труда - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал преодолевать дисбалансы на рынке труда
Важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T14:59+0300
2025-12-25T14:59+0300
2025-12-25T14:59+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин. "Говоря о текущих задачах: важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда", - сказал российский лидер на заседании Государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865913517.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин призвал преодолевать дисбалансы на рынке труда
Путин заявил, что важно преодолевать дисбалансы на рынке труда