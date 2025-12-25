https://1prime.ru/20251225/putin-865913642.html

Путин призвал преодолевать дисбалансы на рынке труда

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда, заявил президент РФ Владимир Путин. "Говоря о текущих задачах: важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда", - сказал российский лидер на заседании Государственного совета.

