Путин назвал области, где будут нужны кадры
Путин назвал области, где будут нужны кадры - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал области, где будут нужны кадры
Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:03+0300
2025-12-25T15:03+0300
2025-12-25T15:04+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры. Лидер РФ отметил, что уже понятно, в каких сферах искусственный интеллект будет постепенно замещать работников, поэтому же сейчас надо подготовиться к перераспределению трудовых ресурсов. "Надо заранее подумать, готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы. И это тоже уже примерно понятно, чем нужно заниматься. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, деятельность в области информации, связи, образования, профессиональная научная, техническая деятельность", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
