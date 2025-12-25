https://1prime.ru/20251225/putin-865913755.html

Путин назвал области, где будут нужны кадры

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал обрабатывающую промышленность, области информации, связи, образования сферами, где будут востребованы кадры. Лидер РФ отметил, что уже понятно, в каких сферах искусственный интеллект будет постепенно замещать работников, поэтому же сейчас надо подготовиться к перераспределению трудовых ресурсов. "Надо заранее подумать, готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы. И это тоже уже примерно понятно, чем нужно заниматься. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, деятельность в области информации, связи, образования, профессиональная научная, техническая деятельность", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

