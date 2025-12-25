Путин призвал повышать экономическую активность россиян

https://1prime.ru/20251225/putin-865914452.html
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, у каждого субъекта федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономической активности жителей. И подчеркну, особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
