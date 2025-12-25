Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал повышать экономическую активность россиян
Путин призвал повышать экономическую активность россиян
Условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, у каждого субъекта федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономической активности жителей. И подчеркну, особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
15:23 25.12.2025
 
Путин призвал повышать экономическую активность россиян

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Условия для повышения экономической активности жителей надо создавать в регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, у каждого субъекта федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономической активности жителей. И подчеркну, особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
Путин назвал области, где будут нужны кадры
15:03
 
Заголовок открываемого материала