Тема подготовки кадров касается каждого региона, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Тема нашего сегодняшнего заседания - подготовка кадров для экономики. Это касается буквально каждого региона, касается каждой отрасти", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

