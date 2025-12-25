https://1prime.ru/20251225/putin-865915844.html
Тема подготовки кадров касается каждого региона, заявил Путин
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Тема подготовки кадров касается каждого региона и каждой отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "Тема нашего сегодняшнего заседания - подготовка кадров для экономики. Это касается буквально каждого региона, касается каждой отрасти", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
