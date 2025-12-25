https://1prime.ru/20251225/putin-865917639.html

Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. В ходе заседания Государственного совета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью отказаться в РФ от платного образования по инженерным специальностям. "Надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать этим возможности", - сказал Путин на заседании Госсовета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание планировалось уделить кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.

