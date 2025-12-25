https://1prime.ru/20251225/putin-865917639.html
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:44+0300
2025-12-25T16:44+0300
2025-12-25T16:44+0300
бизнес
рф
россия
владимир путин
леонид слуцкий
лдпр
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов. В ходе заседания Государственного совета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью отказаться в РФ от платного образования по инженерным специальностям. "Надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать этим возможности", - сказал Путин на заседании Госсовета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание планировалось уделить кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
https://1prime.ru/20251225/vakansii-865916505.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, россия, владимир путин, леонид слуцкий, лдпр, госсовет
Бизнес, РФ, РОССИЯ, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госсовет
Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования
Путин: запрет платного инженерного образования сократил бы возможности студентов
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин не согласился с идеей запрета платного инженерного образования, заявив, что это приведет к сокращению возможностей для студентов.
В ходе заседания Государственного совета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
предложил полностью отказаться в РФ
от платного образования по инженерным специальностям.
"Надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать этим возможности", - сказал Путин
на заседании Госсовета
.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание планировалось уделить кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного