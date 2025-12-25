Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность производственного стажа - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность производственного стажа
Путин отметил важность производственного стажа - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность производственного стажа
Президент РФ Владимир Путин отметил важность производственного стажа. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T16:46+0300
2025-12-25T16:46+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность производственного стажа. В четверг Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как в среду сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание уделят кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования. "Действительно, производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важны. Это очевидно, но, собственно говоря, это одно из направлений того, что правительство старается делать", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
промышленность, россия, рф, владимир путин, госсовет
Промышленность, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госсовет
16:46 25.12.2025
 
Путин отметил важность производственного стажа

Путин назвал производственный стаж и практику в вузах очень важными

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил важность производственного стажа.
В четверг Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как в среду сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание уделят кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции. Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
"Действительно, производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важны. Это очевидно, но, собственно говоря, это одно из направлений того, что правительство старается делать", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
15:49
 
