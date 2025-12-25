Число рейсов из России на Кубу выросло

https://1prime.ru/20251225/reysy-865904560.html
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство Кубы с началом высокого туристического сезона фиксирует рост числа рейсов из России по сравнению с прошлым годом и высокую загрузку воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас. "С началом высокого сезона число прибытий выросло по сравнению с прошлым годом, загрузка авиалайнеров очень высокая", - сказал Энрикес Диас. По словам собеседника, российские туристы сейчас имеют возможность охватывать несколько регионов в рамках одной поездки. Близлежащие к курортам и столице направления для туристов доступны в формате экскурсий и размещения с ночевкой, что способствует росту экскурсионного и внутреннего туризма. "Мы стремимся сделать Кубу предпочтительным туристическим направлением для российского путешественника. Для нас честь делиться с этим благородным, мужественным и дорогим народом всей благодарностью, которую кубинцы испытывают к нему. Представлять туристические возможности Кубы российскому клиенту - источник большой национального гордости", - заключил Оскар Энрикес.
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство Кубы с началом высокого туристического сезона фиксирует рост числа рейсов из России по сравнению с прошлым годом и высокую загрузку воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.
"С началом высокого сезона число прибытий выросло по сравнению с прошлым годом, загрузка авиалайнеров очень высокая", - сказал Энрикес Диас.
По словам собеседника, российские туристы сейчас имеют возможность охватывать несколько регионов в рамках одной поездки. Близлежащие к курортам и столице направления для туристов доступны в формате экскурсий и размещения с ночевкой, что способствует росту экскурсионного и внутреннего туризма.
"Мы стремимся сделать Кубу
предпочтительным туристическим направлением для российского путешественника. Для нас честь делиться с этим благородным, мужественным и дорогим народом всей благодарностью, которую кубинцы испытывают к нему. Представлять туристические возможности Кубы российскому клиенту - источник большой национального гордости", - заключил Оскар Энрикес.