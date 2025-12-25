Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число рейсов из России на Кубу выросло - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/reysy-865904560.html
Число рейсов из России на Кубу выросло
Число рейсов из России на Кубу выросло - 25.12.2025, ПРАЙМ
Число рейсов из России на Кубу выросло
Правительство Кубы с началом высокого туристического сезона фиксирует рост числа рейсов из России по сравнению с прошлым годом и высокую загрузку воздушных... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T10:11+0300
2025-12-25T10:11+0300
бизнес
туризм
россия
куба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство Кубы с началом высокого туристического сезона фиксирует рост числа рейсов из России по сравнению с прошлым годом и высокую загрузку воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас. "С началом высокого сезона число прибытий выросло по сравнению с прошлым годом, загрузка авиалайнеров очень высокая", - сказал Энрикес Диас. По словам собеседника, российские туристы сейчас имеют возможность охватывать несколько регионов в рамках одной поездки. Близлежащие к курортам и столице направления для туристов доступны в формате экскурсий и размещения с ночевкой, что способствует росту экскурсионного и внутреннего туризма. "Мы стремимся сделать Кубу предпочтительным туристическим направлением для российского путешественника. Для нас честь делиться с этим благородным, мужественным и дорогим народом всей благодарностью, которую кубинцы испытывают к нему. Представлять туристические возможности Кубы российскому клиенту - источник большой национального гордости", - заключил Оскар Энрикес.
https://1prime.ru/20251223/krym-865831710.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_157:0:758:451_1920x0_80_0_0_32afcc087df3bb8af3fd917ba4a36e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, куба
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КУБА
10:11 25.12.2025
 
Число рейсов из России на Кубу выросло

Число рейсов из России на Кубу выросло с началом высокого сезона

© РИА Новости . Марина ЛысцеваСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Марина Лысцева
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство Кубы с началом высокого туристического сезона фиксирует рост числа рейсов из России по сравнению с прошлым годом и высокую загрузку воздушных судов, сообщил РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.
"С началом высокого сезона число прибытий выросло по сравнению с прошлым годом, загрузка авиалайнеров очень высокая", - сказал Энрикес Диас.
Вид на южный берег Крыма в окрестностях большой Ялты - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Крым показал рекордный прирост в организованном туризме в 2025 году
23 декабря, 11:53
По словам собеседника, российские туристы сейчас имеют возможность охватывать несколько регионов в рамках одной поездки. Близлежащие к курортам и столице направления для туристов доступны в формате экскурсий и размещения с ночевкой, что способствует росту экскурсионного и внутреннего туризма.
"Мы стремимся сделать Кубу предпочтительным туристическим направлением для российского путешественника. Для нас честь делиться с этим благородным, мужественным и дорогим народом всей благодарностью, которую кубинцы испытывают к нему. Представлять туристические возможности Кубы российскому клиенту - источник большой национального гордости", - заключил Оскар Энрикес.
 
БизнесТуризмРОССИЯКУБА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала