Россия и КНДР обеспечили реализацию Договора о стратегическом партнерстве

Расширен второй абзац МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, написал президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Важно, что совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в письме, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

