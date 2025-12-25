Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНДР обеспечили реализацию Договора о стратегическом партнерстве - 25.12.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР обеспечили реализацию Договора о стратегическом партнерстве
2025-12-25T01:19+0300
2025-12-25T01:19+0300
экономика
россия
мировая экономика
кндр
владимир путин
ким чен ын
Расширен второй абзац МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, написал президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Важно, что совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в письме, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. России и КНДР удалось обеспечить реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, написал президент России Владимир Путин в поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
"Важно, что совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в письме, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
 
Заголовок открываемого материала