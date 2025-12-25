https://1prime.ru/20251225/rossija-865897513.html

В Рыбном союзе рассказали о росте производства черной икры в России

В Рыбном союзе рассказали о росте производства черной икры в России - 25.12.2025, ПРАЙМ

В Рыбном союзе рассказали о росте производства черной икры в России

Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится,... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T03:17+0300

2025-12-25T03:17+0300

2025-12-25T03:17+0300

промышленность

экономика

бизнес

каспийское море

каспий

азербайджан

александр панин

александра панина

рыбный союз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865897513.jpg?1766621821

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин. "В 2025 году объем выпуска черной икры в России, по прогнозам Рыбного союза, может достичь 88 тонн, что будет выше уровня 2024 года, когда было произведено порядка 82 тонн. Конечно, это цифры не сопоставимы с рекордными объемами Советского Союза, когда удавалось производить около 2,3 тысячи тонн, и к таким результатам в обозримом будущем вряд ли получится вернуться", - сказал он. Панин объяснил, что вылов осетровых в Каспийском море осуществляли не только Россия, но и другие страны Каспия. Но уже много лет коммерческий промысел осетровых запрещен. Черная икра, которая продается легально, может быть только из выращенных осетровых. Он отметил, что осетроводство в России развивается и объемы растут, но популяцию диких осетровых предстоит восстанавливать долгое время. Промышленный вылов осетровых запрещен в России, кроме того, мораторий на коммерческий промысел введен всеми прикаспийскими странами (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на основе договоренности в рамках межведомственной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Комиссия создана для реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.

каспийское море

каспий

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, каспийское море, каспий, азербайджан, александр панин, александра панина, рыбный союз