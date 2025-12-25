https://1prime.ru/20251225/rossija-865898187.html

Американский инвестор готов инвестировать в Россию после снятия санкций

бизнес

экономика

россия

сша

джим роджерс

ВАШИНГТОН, 25 дек ПРАЙМ. Россия дает огромные возможности для инвестиций, признал в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс, добавив, что готов и сам начать инвестировать в российскую экономику после снятия санкций со стороны США. "Россия обладает огромными возможностями и великим будущим в случае мира", - заявил Роджерс агентству. Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности начать инвестировать в Россию после снятия санкций. В качестве интересных для себя направлений инвестиций американский инвестор указал на природные ресурсы, индустрию туризма, розничную торговлю и ресторанный бизнес.

