"Последний шанс". В США громко высказались о России - 25.12.2025
"Последний шанс". В США громко высказались о России
"Последний шанс". В США громко высказались о России - 25.12.2025
"Последний шанс". В США громко высказались о России
Владимир Зеленский представил инициативу по завершению конфликта на Украине, но в этом плане не были учтены требования России, о чем заявил бывший подполковник... | 25.12.2025
2025-12-25T16:11+0300
2025-12-25T16:12+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
запорожская аэс
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил инициативу по завершению конфликта на Украине, но в этом плане не были учтены требования России, о чем заявил бывший подполковник армии США Дениэл Дэвис в соцсети X."Это, вероятно, последний шанс для нас добиться чего-то хорошего для Украины. Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путем для нее будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной", — написал он.По мнению эксперта, предложение Киева не способствует завершению конфликта.В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский озвучил проект мирного соглашения во время разговора с украинскими журналистами. В его предложениях значится отказ Киева от отвода войск из российских регионов, при этом от России требуют вывести свои силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украина выражает желание взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США, но без участия России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев по информации, которую представил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев после поездки в США, касается урегулирования на Украине. Песков подчеркнул несоответствие обсуждения данный вопрос через СМИ.Москва выразит свою позицию по урегулированию, опираясь на данные, полученные от Дмитриева.
сша
украина
киев
общество, мировая экономика, сша, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, запорожская аэс, кирилл дмитриев
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Кирилл Дмитриев
16:11 25.12.2025 (обновлено: 16:12 25.12.2025)
 
"Последний шанс". В США громко высказались о России

Дэвис: план Зеленского по Украине не учитывает условия Москвы

© РИА Новости . Илья Наймушин
Государственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил инициативу по завершению конфликта на Украине, но в этом плане не были учтены требования России, о чем заявил бывший подполковник армии США Дениэл Дэвис в соцсети X.
"Это, вероятно, последний шанс для нас добиться чего-то хорошего для Украины. Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путем для нее будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной", — написал он.
Рождественское заявление Зеленского вызвало недовольство на Западе
11:23
По мнению эксперта, предложение Киева не способствует завершению конфликта.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский озвучил проект мирного соглашения во время разговора с украинскими журналистами. В его предложениях значится отказ Киева от отвода войск из российских регионов, при этом от России требуют вывести свои силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украина выражает желание взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США, но без участия России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев по информации, которую представил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев после поездки в США, касается урегулирования на Украине. Песков подчеркнул несоответствие обсуждения данный вопрос через СМИ.
Москва выразит свою позицию по урегулированию, опираясь на данные, полученные от Дмитриева.
Журналист изумился от скандального поступка Зеленского
14:30
 
