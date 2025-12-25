https://1prime.ru/20251225/rossiya-865916086.html

"Последний шанс". В США громко высказались о России

"Последний шанс". В США громко высказались о России - 25.12.2025, ПРАЙМ

"Последний шанс". В США громко высказались о России

Владимир Зеленский представил инициативу по завершению конфликта на Украине, но в этом плане не были учтены требования России, о чем заявил бывший подполковник... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T16:11+0300

2025-12-25T16:11+0300

2025-12-25T16:12+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

запорожская аэс

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский представил инициативу по завершению конфликта на Украине, но в этом плане не были учтены требования России, о чем заявил бывший подполковник армии США Дениэл Дэвис в соцсети X."Это, вероятно, последний шанс для нас добиться чего-то хорошего для Украины. Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путем для нее будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной", — написал он.По мнению эксперта, предложение Киева не способствует завершению конфликта.В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский озвучил проект мирного соглашения во время разговора с украинскими журналистами. В его предложениях значится отказ Киева от отвода войск из российских регионов, при этом от России требуют вывести свои силы из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украина выражает желание взять под контроль Запорожскую АЭС совместно с США, но без участия России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержится от комментариев по информации, которую представил спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев после поездки в США, касается урегулирования на Украине. Песков подчеркнул несоответствие обсуждения данный вопрос через СМИ.Москва выразит свою позицию по урегулированию, опираясь на данные, полученные от Дмитриева.

https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865907090.html

https://1prime.ru/20251225/zelenskiy-865912820.html

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, запорожская аэс, кирилл дмитриев