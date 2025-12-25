https://1prime.ru/20251225/rossiya-865923127.html
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией
Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X.
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X."Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", — написал он.По словам Дэвиса, на протяжении последних четырёх лет нет никаких признаков снижения этой динамики. В последние годы Москва сообщает о беспрецедентной активности НАТО возле своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали беспокойство усилением военного присутствия блока в Европе. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
