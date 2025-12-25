https://1prime.ru/20251225/rossiya-865923127.html

"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией

"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией - 25.12.2025, ПРАЙМ

"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией

Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T20:38+0300

2025-12-25T20:38+0300

2025-12-25T20:39+0300

москва

сша

европа

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X."Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", — написал он.По словам Дэвиса, на протяжении последних четырёх лет нет никаких признаков снижения этой динамики. В последние годы Москва сообщает о беспрецедентной активности НАТО возле своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали беспокойство усилением военного присутствия блока в Европе. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251224/rossiya-865890508.html

https://1prime.ru/20251225/nato-865918330.html

москва

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, сша, европа, владимир путин, такер карлсон, нато