"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией - 25.12.2025
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией
Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T20:38+0300
2025-12-25T20:39+0300
москва
сша
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X."Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", — написал он.По словам Дэвиса, на протяжении последних четырёх лет нет никаких признаков снижения этой динамики. В последние годы Москва сообщает о беспрецедентной активности НАТО возле своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали беспокойство усилением военного присутствия блока в Европе. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
москва
сша
европа
москва, сша, европа, владимир путин, такер карлсон, нато
МОСКВА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
20:38 25.12.2025 (обновлено: 20:39 25.12.2025)
 
"Я предупреждаю". В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией

Дэвис: риск прямого столкновения России и НАТО растет с каждым годом

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Угроза военного столкновения между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниэл Дэвис в соцсети X.
"Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", — написал он.
По словам Дэвиса, на протяжении последних четырёх лет нет никаких признаков снижения этой динамики.
В последние годы Москва сообщает о беспрецедентной активности НАТО возле своих западных границ. Альянс расширяет свои действия, называя их "сдерживанием российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали беспокойство усилением военного присутствия блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают своих граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
МОСКВА, США, ЕВРОПА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
 
 
