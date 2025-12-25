https://1prime.ru/20251225/rosstandart-865897602.html
Росстандарт назвал сроки принятия обновленного ГОСТа на красную икру
Росстандарт назвал сроки принятия обновленного ГОСТа на красную икру
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Принять обновленный национальный стандарт на красную икру планируется уже в начале следующего года, рассказал в интервью РИА Новости глава Росстандарта Антон Шалаев.
"Мы ожидаем, что стандарты обновленной редакции будут приняты в начале 2026 года", - ответил он на вопрос, когда появится обновленный ГОСТ на красную икру.
Шалаев пояснил, что базовые стандарты на зернистую лососевую баночную икру и икру в транспортной упаковке есть и они действуют уже на протяжении нескольких лет.
"Сейчас они находятся на этапе пересмотра, но сохраняют свое действие, поэтому любой покупатель, приобретая икру, уже сейчас смело может смотреть, по ГОСТу или нет она произведена", - пояснил Шалаев.
