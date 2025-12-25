https://1prime.ru/20251225/rynok-865922282.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,22%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,22% - 25.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,22%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T19:02+0300
2025-12-25T19:02+0300
2025-12-25T19:02+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,22%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,22%, до 2714,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1097,79 пункта.
https://1prime.ru/20251225/rynok-865905011.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,22%
Рынок акций РФ за основную торговую сессию снизился на 0,22%, до 2714,12 пункта