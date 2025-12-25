Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций слегка снизился в четверг - 25.12.2025
Российский рынок акций слегка снизился в четверг
Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился, но удержался выше 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2025, ПРАЙМ
20:01 25.12.2025
 
Российский рынок акций слегка снизился в четверг

Рынок акций РФ в основную сессию четверга снизился, но удержался выше 2700 пунктов

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Вывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился, но удержался выше 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,22%, до 2714,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69%, до 1133,61 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1097,79 пункта. Валютные индексы выросли на фоне сильного падения курсов доллара и юаня к рублю в четверг.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

В боковике

Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался с незначительными отклонениями, удерживаясь выше уровня 2700 пунктов по главному индексу.
"Амплитуда колебаний индекса Мосбиржи и торговые обороты продолжили ожидаемо идти на спад. Индекс Мосбиржи вяло курсировал в области поддержки над 2700 пунктами. Новостной фон, связанный с геополитикой, затих. Рубль наперекор сезонным ожиданиям укреплялся. Западные площадки ушли на католическое Рождество и не проводили фондовые и торги сырьевыми товарами" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Мосэнерго" (-2,5%), ПИКа (-1,8%) и префы "Сургутнефтегаза" (-1,6%), видимо, отреагировавшие на ослабление инвалют к рублю.
Подорожали бумаги "Озона" (+2,6%), "Фосагро" (+2,2%), ЮГК (+1,6%), "ИКС 5" (+0,6%).

Прогнозы

Базовый краткосрочный сценарий - консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2680-2760 пунктов с повышенной чувствительностью к корпоративным новостям (дивиденды, отчеты, решения советов директоров) и к любым сигналам о дальнейшей политике ЦБ, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
"Вверх рынок легче пойдет при спокойном новостном фоне и подтверждении мягкого, но контролируемого цикла снижения ставок. Вниз - при всплеске геополитической неопределенности или новой волне распродаж в наиболее чувствительных к стоимости денег сегментах (девелопмент, потребкредит)", - добавляет он.
В отсутствие ярких новостей "фактор пятницы" и приближение праздников сократят торговую активность к минимуму, ожидает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 декабря - 2700-2750 пунктов", - добавляет он.
Почему такая низкая активность на рынке
