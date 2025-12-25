https://1prime.ru/20251225/sber-865922961.html

"Сбер снижает ставки по накопительным счетам

25.12.2025 "Сбер" с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам, базовая ставка будет 8% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Сбер" с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам, базовая ставка будет 8% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости. "По всем счетам базовая ставка будет 8% годовых, надбавка за покупки от 50 000 рублей - 3,5%. По вновь открываемым счетам приветственная надбавка - 5,5%", - сказано на сайте банка про изменение условий по накопительным счетам с 5 января 2026 года. На данный момент базовая ставка на первые два месяца составляет 9% годовых, а приветственная надбавка - 4,5%, при этом остальные надбавки к базовой ставке остались без изменений. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

