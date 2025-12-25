Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер снижает ставки по накопительным счетам - 25.12.2025
"Сбер снижает ставки по накопительным счетам
"Сбер снижает ставки по накопительным счетам - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер снижает ставки по накопительным счетам
"Сбер" с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам, базовая ставка будет 8% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Сбер" с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам, базовая ставка будет 8% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости. "По всем счетам базовая ставка будет 8% годовых, надбавка за покупки от 50 000 рублей - 3,5%. По вновь открываемым счетам приветственная надбавка - 5,5%", - сказано на сайте банка про изменение условий по накопительным счетам с 5 января 2026 года. На данный момент базовая ставка на первые два месяца составляет 9% годовых, а приветственная надбавка - 4,5%, при этом остальные надбавки к базовой ставке остались без изменений. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
финансы, банки, банк россия, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, банк Россия, Сбербанк
20:11 25.12.2025
 
"Сбер снижает ставки по накопительным счетам

Сбер с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам

Сбербанк
Сбербанк
Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Сбер" с 5 января 2026 года снижает ставки по накопительным счетам, базовая ставка будет 8% годовых, выяснил корреспондент РИА Новости.
"По всем счетам базовая ставка будет 8% годовых, надбавка за покупки от 50 000 рублей - 3,5%. По вновь открываемым счетам приветственная надбавка - 5,5%", - сказано на сайте банка про изменение условий по накопительным счетам с 5 января 2026 года.
На данный момент базовая ставка на первые два месяца составляет 9% годовых, а приветственная надбавка - 4,5%, при этом остальные надбавки к базовой ставке остались без изменений.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря ожидаемо пятый раз подряд снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Сбербанк снизит минимальную ставку по потребительским кредитам
19 декабря, 16:20
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияСбербанк
 
 
Заголовок открываемого материала