Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ

2025-12-25T15:25+0300

технологии

общество

рф

владимир путин

госсовет

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. "Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время - это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

технологии, общество , рф, владимир путин, госсовет