https://1prime.ru/20251225/shkolniki-865914560.html
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ
Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:25+0300
2025-12-25T15:25+0300
2025-12-25T15:25+0300
технологии
общество
рф
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0b746851922545d700427b2ea7e00c7d.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. "Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время - это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
https://1prime.ru/20251225/putin-865914452.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_4435fb4f68b47225be48b77d5051ddc8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , рф, владимир путин, госсовет
Технологии, Общество , РФ, Владимир Путин, Госсовет
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ
Путин призвал учить школьников мыслить самостоятельно и критически оценивать ИИ