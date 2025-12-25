Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/shkolniki-865914560.html
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ
Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:25+0300
2025-12-25T15:25+0300
технологии
общество
рф
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0b746851922545d700427b2ea7e00c7d.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ. "Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время - это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета. В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России. Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
https://1prime.ru/20251225/putin-865914452.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_4435fb4f68b47225be48b77d5051ddc8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, владимир путин, госсовет
Технологии, Общество , РФ, Владимир Путин, Госсовет
15:25 25.12.2025
 
Путин призвал учить школьников критически оценивать ИИ

Путин призвал учить школьников мыслить самостоятельно и критически оценивать ИИ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУченица за ноутбуком
Ученица за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Ученица за ноутбуком. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным научить школьников мыслить самостоятельно, критически оценивать работы ИИ.
"Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по-старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время - это формирование у школьников, студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", - сказал Путин в ходе заседания Государственного Совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Путин призвал повышать экономическую активность россиян
15:23
 
ТехнологииОбществоРФВладимир ПутинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала