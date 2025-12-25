Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
SPP надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом" - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251225/spp-865898397.html
SPP надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом"
SPP надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом" - 25.12.2025, ПРАЙМ
SPP надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом"
Крупнейший словацкий энергооператор SPP надеется, что долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" можно будет продолжить, заявил РИА Новости руководитель... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T04:29+0300
2025-12-25T04:29+0300
энергетика
газ
бизнес
словакия
рф
запад
роберт фицо
владимир путин
ес
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865898397.jpg?1766626175
БРАТИСЛАВА, 25 дек - ПРАЙМ. Крупнейший словацкий энергооператор SPP надеется, что долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" можно будет продолжить, заявил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации компании Ондрей Шебеста. "Пока будет возможны поставки газа от компании "Газпром экспорт" в рамках разрешенных исключений, SPP будет выполнять свои обязательства по долгосрочному контракту во время действия исключений. Впоследствии мы, конечно, должны будем уважать соответствующее постановление (Евросоюза - ред.). Однако мы верим, что в ближайшем будущем ситуация успокоится и обстоятельства, которые привели Европейский союз к принятию постановления о завершении импорта газа из России, изменятся настолько, что будет возможно продолжать до сих пор существовавшее сотрудничество", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости. У Словакии действует долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2034 года. Республика ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку". В середине декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
словакия
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бизнес, словакия, рф, запад, роберт фицо, владимир путин, ес, газпром, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, Бизнес, СЛОВАКИЯ, РФ, ЗАПАД, Роберт Фицо, Владимир Путин, ЕС, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
04:29 25.12.2025
 
SPP надеется на продолжение сотрудничества с "Газпромом"

SPP надеется, что долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" можно будет продолжить

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 25 дек - ПРАЙМ. Крупнейший словацкий энергооператор SPP надеется, что долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" можно будет продолжить, заявил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации компании Ондрей Шебеста.
"Пока будет возможны поставки газа от компании "Газпром экспорт" в рамках разрешенных исключений, SPP будет выполнять свои обязательства по долгосрочному контракту во время действия исключений. Впоследствии мы, конечно, должны будем уважать соответствующее постановление (Евросоюза - ред.). Однако мы верим, что в ближайшем будущем ситуация успокоится и обстоятельства, которые привели Европейский союз к принятию постановления о завершении импорта газа из России, изменятся настолько, что будет возможно продолжать до сих пор существовавшее сотрудничество", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости.
У Словакии действует долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2034 года. Республика ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".
В середине декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭнергетикаГазБизнесСЛОВАКИЯРФЗАПАДРоберт ФицоВладимир ПутинЕСГазпромГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала