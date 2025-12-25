https://1prime.ru/20251225/spp-865898397.html

БРАТИСЛАВА, 25 дек - ПРАЙМ. Крупнейший словацкий энергооператор SPP надеется, что долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" можно будет продолжить, заявил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации компании Ондрей Шебеста. "Пока будет возможны поставки газа от компании "Газпром экспорт" в рамках разрешенных исключений, SPP будет выполнять свои обязательства по долгосрочному контракту во время действия исключений. Впоследствии мы, конечно, должны будем уважать соответствующее постановление (Евросоюза - ред.). Однако мы верим, что в ближайшем будущем ситуация успокоится и обстоятельства, которые привели Европейский союз к принятию постановления о завершении импорта газа из России, изменятся настолько, что будет возможно продолжать до сих пор существовавшее сотрудничество", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости. У Словакии действует долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2034 года. Республика ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку". В середине декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России. Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

