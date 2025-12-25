https://1prime.ru/20251225/srok-865902401.html

Бывшего замначальника Казанского вокзала в Москвы осудили за мошенничество

Суд дал пять лет лишения свободы условно бывшему заместителю начальника Казанского вокзала Москвы за мошенничество с нежилыми помещениями на территории вокзала

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Суд дал пять лет лишения свободы условно бывшему заместителю начальника Казанского вокзала Москвы за мошенничество с нежилыми помещениями на территории вокзала, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор бывшему заместителю Казанского вокзала столицы. Он признан виновным по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 950 тысяч рублей в доход государства, он также не может три года осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных компаниях, где доля уставного капитала РФ превышает 50%. По данным прокуратуры, с июня 2023 по февраль 2024 года осужденный убедил индивидуального предпринимателя выплатить ему 4 миллиона рублей за досрочное освобождение площадей и скорейшее заключение договора аренды трех нежилых помещений на территории вокзала. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

