https://1prime.ru/20251225/sud-865895823.html
Суд рассмотрит иск Безрукова к ИП из-за продажи масок с его лицом
Суд рассмотрит иск Безрукова к ИП из-за продажи масок с его лицом - 25.12.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск Безрукова к ИП из-за продажи масок с его лицом
Хамовнический суд Москвы по существу начнет рассматривать иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T00:25+0300
2025-12-25T00:25+0300
2025-12-25T00:25+0300
бизнес
общество
банки
белгородская область
wildberries
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865895823.jpg?1766611508
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по существу начнет рассматривать иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 25 декабря", - следует из данных.
Девятого декабря в суде состоялась беседа по иску. Заседание прошло в закрытом режиме. Сторона ответчика не явилась. Представитель Безрукова не стала комментировать РИА Новости иск, сославшись на преждевременность.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.
Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , банки, белгородская область, wildberries, ozon
Бизнес, Общество , Банки, Белгородская область, Wildberries, Ozon
Суд рассмотрит иск Безрукова к ИП из-за продажи масок с его лицом
Суд рассмотрит иск актера Сергея Безрукова к предпринимателю Соболевской 25 декабря
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по существу начнет рассматривать иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Судебное заседание назначено на 25 декабря", - следует из данных.
Девятого декабря в суде состоялась беседа по иску. Заседание прошло в закрытом режиме. Сторона ответчика не явилась. Представитель Безрукова не стала комментировать РИА Новости иск, сославшись на преждевременность.
Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили.
Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова.
Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.