Суд рассмотрит иск Безрукова к ИП из-за продажи масок с его лицом

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы по существу начнет рассматривать иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской, который он подал из-за продажи масок на маркетплейсах с изображением его лица, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Судебное заседание назначено на 25 декабря", - следует из данных. Девятого декабря в суде состоялась беседа по иску. Заседание прошло в закрытом режиме. Сторона ответчика не явилась. Представитель Безрукова не стала комментировать РИА Новости иск, сославшись на преждевременность. Как сообщили ранее в суде, в поданном Безруковым иске указано, что ответчиком выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon карнавальные и тканевые маски с лицом артиста. В инстанции уточнили, что ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в интернете, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Сумму компенсации в суде не сообщили. Предпринимательница из Белгородской области Кристина Соболевская ранее рассказала РИА Новости, что она не получала никаких досудебных претензий и не знает сути иска Безрукова. Соболевская категорически опровергла наличие в ее ассортименте масок с изображением Безрукова, отметив, что занимается производством детских игрушек.

