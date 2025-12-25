https://1prime.ru/20251225/tonnel-865910172.html
Американский инвестор оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
Американский инвестор оценил идею строительства тоннеля между Россией и США - 25.12.2025, ПРАЙМ
Американский инвестор оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:20+0300
2025-12-25T12:20+0300
2025-12-25T12:20+0300
бизнес
россия
сша
аляска
джим роджерс
кирилл дмитриев
дональд трамп
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865824246_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6a9462f9fd04fcaffe3060344ef3eb64.jpg
ВАШИНГТОН, 25 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло бы на пользу обеим странам. "Я знаю, что это было бы полезно для обеих стран, если бы это произошло… было бы замечательно, если б можно было легко ездить между Россией и Соединенными Штатами", - сообщил он агентству, комментируя идею строительства тоннеля. Роджерс также выразил надежду на то, что проект будет реализован. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
https://1prime.ru/20251224/rubl-865890689.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865824246_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9facb24005fd704ff186461faefc93b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, аляска, джим роджерс, кирилл дмитриев, дональд трамп, мид рф
Бизнес, РОССИЯ, США, Аляска, Джим Роджерс, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, МИД РФ
Американский инвестор оценил идею строительства тоннеля между Россией и США
Инвестор Роджерс назвал идею тоннеля между Россией и США замечательной
ВАШИНГТОН, 25 дек - ПРАЙМ. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло бы на пользу обеим странам.
"Я знаю, что это было бы полезно для обеих стран, если бы это произошло… было бы замечательно, если б можно было легко ездить между Россией и Соединенными Штатами", - сообщил он агентству, комментируя идею строительства тоннеля.
В США сделали громкое заявление о российском рубле Роджерс
также выразил надежду на то, что проект будет реализован.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.