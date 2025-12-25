https://1prime.ru/20251225/toplivo-865908948.html

Новак оценил запасы топлива в России

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В настоящее время мы видим: запасы, которые использовались в период повышенного спроса, сейчас восстановились, и даже более высокие запасы, чем в прошлом году, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

