Новак оценил запасы топлива в России
Новак оценил запасы топлива в России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак оценил запасы топлива в России
Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:07+0300
2025-12-25T12:07+0300
2025-12-25T12:07+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В настоящее время мы видим: запасы, которые использовались в период повышенного спроса, сейчас восстановились, и даже более высокие запасы, чем в прошлом году, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Новак оценил запасы топлива в России
Новак: запасы топлива в России выше, чем в прошлом году