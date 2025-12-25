Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил запасы топлива в России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак оценил запасы топлива в России
2025-12-25T12:07+0300
2025-12-25T12:07+0300
россия
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911778_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_bd20fc45f0050d77348bf652eaf58dfd.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В настоящее время мы видим: запасы, которые использовались в период повышенного спроса, сейчас восстановились, и даже более высокие запасы, чем в прошлом году, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
россия, рф, александр новак
РОССИЯ, РФ, Александр Новак
12:07 25.12.2025
 
Новак оценил запасы топлива в России

Новак: запасы топлива в России выше, чем в прошлом году

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Запасы топлива в России сейчас выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В настоящее время мы видим: запасы, которые использовались в период повышенного спроса, сейчас восстановились, и даже более высокие запасы, чем в прошлом году, - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
В Алтайском крае АЗС прекратили ограничивать продажу топлива
