Путин предсказал колоссальную технологическую трансформацию
25.12.2025
Путин предсказал колоссальную технологическую трансформацию
Следующие 10-15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
2025-12-25T15:55+0300
2025-12-25T15:55+0300
2025-12-25T15:55+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Следующие 10-15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. "Начну с долгосрочного горизонта. Речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которых, пожалуй, еще мировая история не знала" , - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
