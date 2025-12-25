Путин предсказал колоссальную технологическую трансформацию

https://1prime.ru/20251225/transformatsiya-865915721.html

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Следующие 10-15 лет станут временем колоссальной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. "Начну с долгосрочного горизонта. Речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которых, пожалуй, еще мировая история не знала" , - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.

