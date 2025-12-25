Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек в год - 25.12.2025
Турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек в год
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек, достижение этой цели является приоритетной задачей правительства, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас. "Турпоток из России на Кубу может превышать полмиллиона человек в год. Это стало для нас основной целью, над которой мы работаем, стремясь постоянно обогащать и обновлять продукт, способный влюблять и восхищать российского гостя", - заявил Оскар Энрикес Диас. Для достижения этой цели власти острова прилагают усилия к диверсификации туристического продукта: развивают событийный, incentive, медицинский и спортивный туризм, культурные и экологические маршруты. Особое внимание уделяется привлечению молодёжных и "опережающих" сегментов, для которых готовятся новые форматы программ и маршрутов.
06:45 25.12.2025
 
ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек, достижение этой цели является приоритетной задачей правительства, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас.
"Турпоток из России на Кубу может превышать полмиллиона человек в год. Это стало для нас основной целью, над которой мы работаем, стремясь постоянно обогащать и обновлять продукт, способный влюблять и восхищать российского гостя", - заявил Оскар Энрикес Диас.
Для достижения этой цели власти острова прилагают усилия к диверсификации туристического продукта: развивают событийный, incentive, медицинский и спортивный туризм, культурные и экологические маршруты. Особое внимание уделяется привлечению молодёжных и "опережающих" сегментов, для которых готовятся новые форматы программ и маршрутов.
 
Заголовок открываемого материала