https://1prime.ru/20251225/turpotok-865899546.html

Турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек в год

Турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек в год - 25.12.2025, ПРАЙМ

Турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек в год

Ежегодный турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек, достижение этой цели является приоритетной задачей правительства, рассказал РИА... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T06:45+0300

2025-12-25T06:45+0300

2025-12-25T06:45+0300

туризм

бизнес

россия

куба

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865899546.jpg?1766634329

ГАВАНА, 25 дек - ПРАЙМ. Ежегодный турпоток из России на Кубу может превысить полмиллиона человек, достижение этой цели является приоритетной задачей правительства, рассказал РИА Новости представитель коммерческой дирекции министерства туризма Кубы Оскар Энрикес Диас. "Турпоток из России на Кубу может превышать полмиллиона человек в год. Это стало для нас основной целью, над которой мы работаем, стремясь постоянно обогащать и обновлять продукт, способный влюблять и восхищать российского гостя", - заявил Оскар Энрикес Диас. Для достижения этой цели власти острова прилагают усилия к диверсификации туристического продукта: развивают событийный, incentive, медицинский и спортивный туризм, культурные и экологические маршруты. Особое внимание уделяется привлечению молодёжных и "опережающих" сегментов, для которых готовятся новые форматы программ и маршрутов.

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, куба