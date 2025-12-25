https://1prime.ru/20251225/ugroza-865896904.html
Названа главная угроза российскому бизнесу в 2025 году
Названа главная угроза российскому бизнесу в 2025 году - 25.12.2025, ПРАЙМ
Названа главная угроза российскому бизнесу в 2025 году
Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году стало вредоносное программное обеспечение (ПО) "шифровальщики" - они же "вымогатели", на них пришлось порядка... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T01:46+0300
2025-12-25T01:46+0300
2025-12-25T01:46+0300
технологии
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865896904.jpg?1766616398
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году стало вредоносное программное обеспечение (ПО) "шифровальщики" - они же "вымогатели", на них пришлось порядка 70% киберинцидентов, рассказали РИА Новости в компании кибербезопасности CICADA8.
"Шифровальщик" или же "вымогатель" - это вредоносное ПО, которое шифрует файлы на зараженном компьютере пользователя и требует выкуп за расшифровку.
"Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году были шифровальщики и вымогатели. Около 70% всех киберинцидентов в 2025 году были связаны с этим вредоносным ПО. Исследователи отмечают, что российские организации до сих пор уязвимы перед этими атаками, поскольку пренебрегают базовыми практиками информационной безопасности", - сообщили в компании.
Кроме того, более трети инцидентов в уходящем году были связаны со взломом партнеров и подрядчиков, имеющих доступ в инфраструктуры заказчиков. У многих из них не были реализованы базовые меры для защиты от атак данного типа - двухфакторная аутентификация, отключение сервисных учетных записей, требования к сложности и регулярности обновления паролей на системах удаленного доступа, сказали в компании.
Еще одним трендом стало использование атакующими легитимного ПО и, в том числе, непосредственно решений для защиты от киберугроз. Кроме того, языковые ИИ-модели стали активно применяться хакерами для написания вредоносных скриптов.
"Возможность автоматизировать процессы с помощью ИИ увеличила продуктивность злоумышленников в несколько раз, и в следующем году Россию ждет всплеск атак, инструменты для которых созданы с помощью искусственного интеллекта", - предупреждают эксперты.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
Названа главная угроза российскому бизнесу в 2025 году
CICADA8: "шифровальщики" стали основной угрозой российскому бизнесу в 2025 году
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году стало вредоносное программное обеспечение (ПО) "шифровальщики" - они же "вымогатели", на них пришлось порядка 70% киберинцидентов, рассказали РИА Новости в компании кибербезопасности CICADA8.
"Шифровальщик" или же "вымогатель" - это вредоносное ПО, которое шифрует файлы на зараженном компьютере пользователя и требует выкуп за расшифровку.
"Ключевой угрозой российскому бизнесу в 2025 году были шифровальщики и вымогатели. Около 70% всех киберинцидентов в 2025 году были связаны с этим вредоносным ПО. Исследователи отмечают, что российские организации до сих пор уязвимы перед этими атаками, поскольку пренебрегают базовыми практиками информационной безопасности", - сообщили в компании.
Кроме того, более трети инцидентов в уходящем году были связаны со взломом партнеров и подрядчиков, имеющих доступ в инфраструктуры заказчиков. У многих из них не были реализованы базовые меры для защиты от атак данного типа - двухфакторная аутентификация, отключение сервисных учетных записей, требования к сложности и регулярности обновления паролей на системах удаленного доступа, сказали в компании.
Еще одним трендом стало использование атакующими легитимного ПО и, в том числе, непосредственно решений для защиты от киберугроз. Кроме того, языковые ИИ-модели стали активно применяться хакерами для написания вредоносных скриптов.
"Возможность автоматизировать процессы с помощью ИИ увеличила продуктивность злоумышленников в несколько раз, и в следующем году Россию ждет всплеск атак, инструменты для которых созданы с помощью искусственного интеллекта", - предупреждают эксперты.