"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России

2025-12-25T07:05+0300

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью телеканалу Welt выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты поддержат инициативу Владимира Зеленского для разрешения военного конфликта на Украине. В ответ на вопрос ведущей о планах Зеленского, Фрелих указал на маловероятность американской поддержки из-за разногласий между Вашингтоном и Киевом, а также текущей ситуации на фронте. "Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами (Киеву. — Прим. Ред.). Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает", — отметил он. Фрелих добавил, что недавние встреча России и США в Майами дали понять, что Украина и Европа остались изолированными, что ставит под сомнение будущее власти Зеленского. "Я не знаю, как Украина должно пережить эту (Ситуацию. — Прим. Ред.) в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО", — заключил политолог. На этой неделе ряд СМИ сообщил, что Зеленский обнародовал проект мирного урегулирования во время общения с украинскими журналистами. Среди предложений — нежелание Киева выводить войска из регионов России, при этом предъявляется требование к России уйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украина намерена установить контроль над Запорожской АЭС с помощью США и без участия России. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, в интервью РИА Новости назвал проект Зеленского утопическим.

