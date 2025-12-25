https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
Немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью телеканалу Welt выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты поддержат инициативу Владимира Зеленского для... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:05+0300
2025-12-25T07:05+0300
2025-12-25T07:05+0300
мировая экономика
общество
украина
киев
сша
владимир зеленский
владимир рогов
нато
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Немецкий политолог Стефан Фрелих в интервью телеканалу Welt выразил сомнение в том, что Соединенные Штаты поддержат инициативу Владимира Зеленского для разрешения военного конфликта на Украине. В ответ на вопрос ведущей о планах Зеленского, Фрелих указал на маловероятность американской поддержки из-за разногласий между Вашингтоном и Киевом, а также текущей ситуации на фронте. "Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами (Киеву. — Прим. Ред.). Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает", — отметил он. Фрелих добавил, что недавние встреча России и США в Майами дали понять, что Украина и Европа остались изолированными, что ставит под сомнение будущее власти Зеленского. "Я не знаю, как Украина должно пережить эту (Ситуацию. — Прим. Ред.) в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО", — заключил политолог. На этой неделе ряд СМИ сообщил, что Зеленский обнародовал проект мирного урегулирования во время общения с украинскими журналистами. Среди предложений — нежелание Киева выводить войска из регионов России, при этом предъявляется требование к России уйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также Украина намерена установить контроль над Запорожской АЭС с помощью США и без участия России. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, в интервью РИА Новости назвал проект Зеленского утопическим.
https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865880876.html
https://1prime.ru/20251224/zelenskiy-865865272.html
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865861349.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, киев, сша, владимир зеленский, владимир рогов, нато, запорожская аэс
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, НАТО, Запорожская АЭС
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
Welt: Зеленский зря надеется на одобрение США его нового плана по Украине