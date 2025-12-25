Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала - 25.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900219.html
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала
В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к утрате американской поддержки для киевского режима. Комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, Дэвис высказал следующее: "Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова. — Прим. Ред.) не останется без ответа. Вам конец", — заявил он. Дэвис также удивился цинизму, с которым Зеленский одновременно озвучивает мирные инициативы, но отдает приказы о терроре. "Если у вас было другое мнение, то сейчас всем уже должно быть очевидно, что Зеленский вышел из-под контроля, и происходят какие-то безумные вещи. Его нужно поставить на место", — заключил Дэвис. В Москве в понедельник при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По делу возбуждены статьи о "убийстве общеопасным способом" и "незаконном обороте взрывчатых веществ". Одной из версий причиной взрыва называют действия украинских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал смерть Сарварова как жестокое убийство.
общество , мировая экономика, москва, украина, сша, дмитрий песков
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков
07:18 25.12.2025
 
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала

Дэвис: индивидуальный террор со стороны Украины избавит Киев от поддержки США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к утрате американской поддержки для киевского режима. Комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, Дэвис высказал следующее:
"Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова. — Прим. Ред.) не останется без ответа. Вам конец", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
07:05
Дэвис также удивился цинизму, с которым Зеленский одновременно озвучивает мирные инициативы, но отдает приказы о терроре.
"Если у вас было другое мнение, то сейчас всем уже должно быть очевидно, что Зеленский вышел из-под контроля, и происходят какие-то безумные вещи. Его нужно поставить на место", — заключил Дэвис.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
"Может рухнуть". СМИ обеспокоены положением Зеленского
23 декабря, 23:20
В Москве в понедельник при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По делу возбуждены статьи о "убийстве общеопасным способом" и "незаконном обороте взрывчатых веществ". Одной из версий причиной взрыва называют действия украинских спецслужб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал смерть Сарварова как жестокое убийство.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому скверные новости о переговорах
22 декабря, 06:32
 
ОбществоМировая экономикаМОСКВАУКРАИНАСШАДмитрий Песков
 
 
