https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900219.html

"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала

"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала - 25.12.2025, ПРАЙМ

"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала

В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T07:18+0300

2025-12-25T07:18+0300

2025-12-25T07:18+0300

общество

мировая экономика

москва

украина

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к утрате американской поддержки для киевского режима. Комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, Дэвис высказал следующее: "Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова. — Прим. Ред.) не останется без ответа. Вам конец", — заявил он. Дэвис также удивился цинизму, с которым Зеленский одновременно озвучивает мирные инициативы, но отдает приказы о терроре. "Если у вас было другое мнение, то сейчас всем уже должно быть очевидно, что Зеленский вышел из-под контроля, и происходят какие-то безумные вещи. Его нужно поставить на место", — заключил Дэвис. В Москве в понедельник при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По делу возбуждены статьи о "убийстве общеопасным способом" и "незаконном обороте взрывчатых веществ". Одной из версий причиной взрыва называют действия украинских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал смерть Сарварова как жестокое убийство.

https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html

https://1prime.ru/20251223/polozhenie-865853406.html

https://1prime.ru/20251222/ssha-865788421.html

москва

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, москва, украина, сша, дмитрий песков