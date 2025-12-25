https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900219.html
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала
В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:18+0300
2025-12-25T07:18+0300
2025-12-25T07:18+0300
общество
мировая экономика
москва
украина
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник в отставке Дэниэл Дэвис выразил мнение, что действия Украины в виде индивидуального террора могут привести к утрате американской поддержки для киевского режима. Комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве, Дэвис высказал следующее: "Если Зеленский думает, что США его будет прикрывать, то он глубоко ошибается. Смерть этого генерала Сарварова. — Прим. Ред.) не останется без ответа. Вам конец", — заявил он. Дэвис также удивился цинизму, с которым Зеленский одновременно озвучивает мирные инициативы, но отдает приказы о терроре. "Если у вас было другое мнение, то сейчас всем уже должно быть очевидно, что Зеленский вышел из-под контроля, и происходят какие-то безумные вещи. Его нужно поставить на место", — заключил Дэвис. В Москве в понедельник при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По делу возбуждены статьи о "убийстве общеопасным способом" и "незаконном обороте взрывчатых веществ". Одной из версий причиной взрыва называют действия украинских спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал смерть Сарварова как жестокое убийство.
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html
https://1prime.ru/20251223/polozhenie-865853406.html
https://1prime.ru/20251222/ssha-865788421.html
москва
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, москва, украина, сша, дмитрий песков
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, УКРАИНА, США, Дмитрий Песков
"Вам конец": в США предупредили Киев после убийства российского генерала
Дэвис: индивидуальный террор со стороны Украины избавит Киев от поддержки США