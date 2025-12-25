https://1prime.ru/20251225/ukraina-865900473.html
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
"Будет хуже": в США предупредили Зеленского после его слов о Европе
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Deep Dive высказал мнение, что слова Владимира Зеленского о якобы полученной поддержке Соединенных Штатов в вопросе скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу ставят под угрозу мирные переговоры с Россией. Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актер в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает все, чтобы условия Трампа и Путина стали еще хуже", — подчеркнул эксперт. По мнению Джонсона, Зеленский настолько привык полагаться на поддержку Европейского союза, что не осознает реальную ситуацию внутри страны и на фронте."Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам", — отметил Джонсон.Накануне Владимир Зеленский заявил о получении Украиной поддержки Соединенных Штатов в вопросе установления четких сроков вступления в Евросоюз, хотя Брюссель еще не дал согласия на это. Агентство "Укринформ" ранее в среду представило проект плана, предложенного Киевом, который включает членство Украины в ЕС. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в интервью РИА Новости высказала мнение, что вступление Украины в ЕС может подорвать объединение и стать тяжелым бременем для стран-членов союза. Она отметила, что киевский режим эксплуатирует тему интеграции в ЕС для демонстрации хоть каких-то успехов внутри страны. Более того, Захарова подчеркнула, что Украина не соответствует основным критериям для вступления в ЕС. Некоторые страны Европейского союза выступают против присоединения Украины к объединению. Представители Польши и Венгрии уже делали подобные заявления.
